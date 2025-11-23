Поход в фастфуд на Бали спровоцировал у россиянки опасную аллергическую реакцию

Неожиданный и опасный сценарий испортил долгожданный отпуск 24-летней москвички Анны на индонезийском курорте. После посещения одного из ресторанов, аналога «Макдоналдс», у девушки развилась мощная аллергическая реакция — отек Квинке, угрожающий жизни. Об этом инциденте сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza со слов пострадавшей.

По словам Анны, месяц отпуска проходил прекрасно, однако в конце поездки ее состояние резко ухудшилось. Появились зудящие высыпания по всему телу, мучительная чесотка и, что самое опасное, начался отек гортани. Когда у девушки возникли серьезные проблемы с дыханием, она была вынуждена вызвать местную скорую помощь.

Медики на Бали оказали первую помощь, сделав уколы антигистаминных препаратов. Однако эффект от лечения оказался кратковременным: спустя сутки угрожающие симптомы вернулись с прежней силой.

Не доверяя дальнейшее лечение местным врачам, которые так и не установили точную причину реакции (версии варьировались от компонентов фастфуда до укусов ядовитых насекомых томкаков), россиянка приняла радикальное решение.

Для безопасного возвращения на родину Анне пришлось лететь в Москву под поддерживающей капельницей. Примечательно, что после возвращения в Россию все симптомы опасной аллергии бесследно исчезли, что лишь подтвердило ее предположения о невозможности получить точный диагноз и адекватное лечение на острове.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени стала жертвой аферистов после аренды скутера на Бали.