Обнаженная «Лора»: жительница Калужской области голышом стрижет клиентов у себя дома

Лариса Лукьянова в Калужской области под игривым псевдонимом «Лора» уже не первый год трудится на ниве предоставления услуг населению, работая у себя на дому парикмахером. И всё бы неплохо, да вот только, как передает телеканал РЕН, стрижет своих клиентов женщина почти что без формы.

Как проведали журналисты, Лариса предлагает клиентам услуги парикмахера в полупрозрачном нижнем белье и берет за всё это за 500 рублей. Лица своих клиентов-мужчин «Лора» почему-то прикрывает рукой, выкладывая фото и видео в различные социальные сети. При этом сама совершенно не стесняется своей работы и неглиже.

В беседе с репортерами она с высоко поднятой головой отрезала, что не занимается чем-то предосудительным. По ее признанию, эротические снимки и записи выкладывала под побочным воздействием неких лекарств.

«Сейчас меня вылечили, все хорошо, больше такого не будет. Хотя все хотят, наверное», — пообещала парикмахер.

Жильцы же многоквартирного дома, где живет Лукьянова, уверены, их соседка-парикмахер орудует ловко не только ножницами, но и еще кое-чем другим.

Ранее мы писали, что парикмахера из Тобольска наказали за отрезанную мочку клиента.