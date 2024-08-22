Парикмахера из Тобольска наказали за отрезанную мочку клиента

В Тобольске барбер сделал клиенту «кровавую стрижку», за что был наказан по административной статье. Об этом со ссылкой на судебную систему Тюменской области пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Специалисту по мужским стрижкам придется заплатить 90 тысяч рублей за неосторожный жест острым предметом. В мае 2024 года барбер случайно отрезал мочку уха клиенту ножницами, что расценили как причинение легкого вреда здоровью.

Суд обязал парикмахера выплатить 60 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Еще 30 тыс. рублей мужчина заплатит за нарушение прав потребителей. Сам клиент больше не имел претензий.

Ранее сообщалось, что в Московской области жестокие подростки отрезали девочке прядь волос. Было возбуждено уголовное дело.