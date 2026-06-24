Обнаженные прогулки мужчин в Ленобласти стали массовым трендом

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировали массовые прогулки обнаженных мужчин по лесам. Участники объясняют это стремлением к единению с природой. Информацию об этом распространил телеграм-канал «Mash на Мойке», передает Царьград .

В регионе фиксируют необычные лесные прогулки

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области обсуждают рост числа случаев, когда мужчины выходят в лесные массивы без одежды. Информация об этом распространяется в местных онлайн-сообществах и чатах.

По данным сообщений, участники таких прогулок публикуют отчеты о своих выходах и делятся впечатлениями в закрытых и тематических группах.

Участники объясняют свои действия

Как следует из обсуждений, часть мужчин связывает подобное поведение с желанием ближе взаимодействовать с природной средой. Они отмечают, что посещение нудистских пляжей перестало быть для них достаточным форматом отдыха.

При этом некоторые участники выходят на прогулки только в теплое время года, тогда как другие не ограничиваются сезоном и продолжают подобные активности даже зимой.

Общество и реакция на происходящее

Сообщается, что в регионе действует сообщество сторонников нудистского образа жизни, которое регулярно публикует отчеты о подобных прогулках.

Информация о таких случаях вызвала общественный резонанс, поскольку подобные выходы происходят в общественных лесных зонах и становятся заметными для случайных наблюдателей.