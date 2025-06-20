Обновление инфраструктуры: парковки и тротуары улучшат в Шатуре и Кривандино

В текущем году запланирован комплекс мероприятий по восстановлению 59 участков дорожного покрытия. При этом, на 18 из них будет уложено свыше 74 тысяч квадратных метров асфальтобетонной смеси, а также предусмотрено строительство двух новых парковочных зон и двух тротуаров.

Согласно информации, парковка на улице Строителей в городе Шатура уже завершила этап строительства и готова к эксплуатации. В селе Кривандино запланировано размещение парковочной зоны вблизи одноименной железнодорожной платформы.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

Завершены работы по замене асфальтового покрытия на тротуаре, расположенном вдоль проспекта Борзова. В Шатуре также намечено обновление тротуара на улице Интернациональной, в участке, охватывающем территорию от проспекта Ильича до площади Ленина.

«Работы по укладке выполнены на 18 участках автомобильных дорог. На сегодняшний день у нас по шести участкам получено положительное заключение о качестве и на пяти участках ведутся работы по приему», — рассказала Мария Махначева, заместитель директора МБУ «Служба дорожного хозяйства и благоустройства» муниципального округа Шатура.

В рамках программы ремонта муниципальных дорог, щебневое покрытие будет реализовано на 40 участках. В округе уделяется внимание благоустройству не только крупных населенных пунктов, но и небольших деревень. В частности, в этом году запланировано строительство новой дороги в деревне Кузяевской, протяженностью 1200 метров.