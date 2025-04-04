Обновление общежития колледжа: 40% завершено в Волоколамске

В Волоколамском филиале Красногорского колледжа активно идут работы по капитальному ремонту общежития. Глава Волоколамского муниципального округа, Наталья Козлова, провела встречу с администрацией учебного заведения и представителями компании-подрядчика для оценки хода работ.

В ходе обсуждения Наталья Юрьевна подчеркнула, что все этапы и применяемые технологии соответствуют установленным нормам. Возник вопрос, касающийся подключения электричества, и был разработан план его решения.

Фото: [ Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа ]

На данный момент в здании общежития завершен процесс демонтажа. Строители параллельно выполняют оштукатуривание стен и внутренних перегородок, проводят утепление фундамента и осуществляют комплекс инженерных и электромонтажных мероприятий. Также начаты работы по ремонту кровли. На текущий момент общестроительная готовность капитальной реконструкции общежития составляет 40%.