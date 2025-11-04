Обновление спортшколы, волонтерство и подготовка к зиме: как Паволово-Посадский округ улучшает жизнь горожан

В Павлово-Посадском округе состоялся объезд территорий по поручению главы округа. Заместители проверили состояние инфраструктуры, благоустройства и выявили проблемные зоны, а также отметили успешные проекты.

В Электрогорске завершен ремонт спортивной школы «Вымпел»: обновлены входная зона, кровля, отопление, душевые и санитарные помещения. Отмечена активная работа волонтеров и общественных организаций, которые организовали изготовление маскировочных сетей. Парк города готовят к зимнему сезону, выполнена уборка листвы и обновление дорожек, подрядчикам поручено восстановить повреждённые газоны.

В Павловском Посаде выявлены проблемные участки: провал на улице 1 Мая, необходимость прочистки ливневой канализации на участке от Пушкинской до Привокзальной площади, укрепление тротуаров и санитарная уборка. Составлен общий план работ: ямочный ремонт дворов, вывоз мусора и листвы, организация парковок, обновление информационных стендов и устранение надписей на торговых объектах. Контроль выполнения задач установлен с жесткими сроками — вывоз листвы должен завершиться до конца следующей недели.