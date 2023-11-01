Обновление территории вокруг пруда перед ЛДС «Кристалл» завершилось в Электростали

Торжественное открытие площади перед Дворцом спорта «Кристалл» состоялось в подмосковной Электростали. Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

«В Электростали активно реализуется программа по формированию комфортной городской среды. За последние годы пять территорий в городе уже обрели новую жизнь. Только в этом году мы благоустроили в муниципалитете три пространства», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что были созданы условия для проведения массовых мероприятий, а также прогулок и отдыха, а также выразил надежду, что горожане оценят работу, и пространства не будут пустовать.

Благодаря работам по обновлению территории, восстановлен центральный водоем города — пруд вблизи центральной площади. Его очистили, отремонтировали подпорные стены, вдоль которых создан настил и места для отдыха у воды. Центром внимания, несомненно, стали три фонтана, размещенные в середине пруда, которые имеют подсветку и запрограммированные сценарии работы.

На территории разместили скамьи и урны, по периметру высажены новые деревья. Оснастили территорию современной системой уличного освещения, а также установили камеры «Безопасного региона».