Обновленная школа искусств открыла свои двери для воспитанников в подмосковном Ступино

С началом сентября на улице Некрасова в Ступино открылось обновленное здание «Ступинской детской школы искусств». Об этом заявили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что работы по капитальному ремонту проведены в рамках государственной программы Московской области. Так, в рамках проекта капремонта здесь приведены в порядок фасад, кровля и входная группа здания, проведена внутренняя отделка, а также выполнено благоустройство территории. Общая площадь здания составляет чуть более двух тысяч квадратных метров.

Детская школа искусств также уже оснащена музыкальными инструментами в рамках регионального проекта «Культурная среда Подмосковья». Подчеркнем, что ежегодно в школе проводятся выставки работ учащихся, а конкурсные работы занимают призовые места в самых престижных конкурсах.

Напоминаем, что до конца этого года в нашем регионе планируют завершить капитальный ремонт еще десяти объектов культуры.