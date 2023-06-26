Обновленный санаторий распахнет двери в Фирсановке

На территории городского округа Химки работает уникальное учреждение – санаторное отделение № 1 Научно-исследовательского клинического института детства. Находится оно в Фирсановке и там сейчас идет масштабная модернизация.

На днях глава городского округа Химки Дмитрий Волошин совместно с главным педиатром Минздрава Московской области, директором НИКИ детства Нисо Одинаевой осмотрел ход капитального ремонта. Окзалось, что строители выполнили уже 40 % работ.

Как отметил Волошин, санаторий отличное место для оздоровления и укрепление иммунитета. Но чтобы и дальше оставаться полезным и оказывать помощь пациентам здание с 40-летней историей надо было обновить.

«Чтобы продолжать оказывать маленьким пациентам помощь на самом высшем уровне, необходима полная модернизация всего, что находится внутри здания, включая оборудование», - отметил Дмитрий Волошин.

Рабочие зашли на объект в январе этого года. Они уже завершили демонтаж старой отделки, окон и кровли, обустроили перегородки и завершили стяжку полов. Теперь приступили к замене системы вентиляции, водоотведения и электросетей, установке новых окон, монтажу крыши и облицовке фасада.

Кстати, после обновления санаторное отделение будет соответствовать современным стандартами, о которых в своем обращении к жителям Подмосковья говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев. То есть в одной палате будет не больше 4 мест, а также душ и туалет.

На первом этаже санатория разместят приемное и лечебно-реабилитационное отделения, столовую и зону для маломобильных пациентов. На втором – номера и зоны отдыха. А еще тут откроются физиотерапевтический кабинет, соляная пещера, кабинет массажа, водолечения, ароматерапии и зал лечебной физкультуры.

Как подчеркнули Нисо Одинаева, тут дети станут получать самую современную и высококвалифицированную помощь.

Напомним, что капитальный ремонт детского санатория проходит при поддержке губернатора Андрея Воробьева и в рамках народной программы «Единой России».