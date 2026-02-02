«Обратная сторона трудоголизма». Суд может отказать в компенсации за накопившиеся отпуска

Планирование крупной выплаты при увольнении за счет многолетнего накопления дней отпуска может оказаться безрезультатным. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила член думского комитета по труду Екатерина Стенякина.

По словам парламентария, если работник годами целенаправленно отказывался от отдыха, рассчитывая в дальнейшем получить за это деньги, суд может принять сторону работодателя и отказать в компенсации. Часто такие ситуации возникают, когда сотрудник искусственно создает «запасы» в 70-80 неиспользованных дней.

«Важно установить причину: это нарушение со стороны работодателя, который не отпускал сотрудника на положенные 28 дней в год, или же работник сам решил не брать отпуск», – подчеркнула Стенякина.

В случае, когда факт добровольного отказа будет доказан, закон позволяет суду не удовлетворять требование о выплате за все пропущенные отпуска. Как отметила депутат, подобные решения уже не являются единичными, и судебная практика по ним складывается.

