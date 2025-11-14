Образовательный прорыв: новые школы и детсады в Красногорском округе почти готовы к приему детей
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Красногорск/Пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
В администрации Красногорского округа прошло заседание стройштаба, посвященное строительству социальных объектов. Особое внимание уделялось четырем новым образовательным учреждениям — двум школам и двум детским садам, которые скоро откроются для детей.
Всего в работе сейчас находятся 34 объекта, включая строительство, ремонт и капитальный ремонт. Контроль ведется по всем вопросам безопасности, порядку на стройплощадках и чистоте прилегающих территорий.
Заместитель главы округа по градостроительной политике Арсен Габуев отметил, что часть объектов строится по государственным контрактам, часть — по инвестиционным, и все находятся под строгим контролем администрации.
Кроме того, в текущем году планируется ввод в эксплуатацию трёх новых поликлиник.