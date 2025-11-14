Образовательный прорыв: новые школы и детсады в Красногорском округе почти готовы к приему детей

В администрации Красногорского округа прошло заседание стройштаба, посвященное строительству социальных объектов. Особое внимание уделялось четырем новым образовательным учреждениям — двум школам и двум детским садам, которые скоро откроются для детей.

Всего в работе сейчас находятся 34 объекта, включая строительство, ремонт и капитальный ремонт. Контроль ведется по всем вопросам безопасности, порядку на стройплощадках и чистоте прилегающих территорий.

Заместитель главы округа по градостроительной политике Арсен Габуев отметил, что часть объектов строится по государственным контрактам, часть — по инвестиционным, и все находятся под строгим контролем администрации.

Кроме того, в текущем году планируется ввод в эксплуатацию трёх новых поликлиник.