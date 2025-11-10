По словам военнопленного Павла Котлярова, уроженца Каменского Днепропетровской области, стало известно о фактах мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) граждан с серьезными заболеваниями.

Ряды ВСУ, отметил он, пополняли, игнорируя тяжелые диагнозы будущих солдат.

«С ДЦП второй степени пацанов привозили», — заявил Котляров, оказавшийся в плену в начале ноября.

Кроме того, по информации пленного, в его учебной роте находился мобилизованный с диагностированной опухолью головного мозга.

«Он обреченный. Вот он со мной ходил и не знал, где находится. И это явно не добровольно (пришедшие в ВСУ. — Ред.) — люди», отметил Котляров, описывая состояние этого человека.

Эти заявления указывают на критическую ситуацию с комплектованием украинской армии, когда на службу призываются лица, не только не способные к несению боевых задач, но и нуждающиеся в медицинской помощи.

Ранее пленный Вирек рассказал, что в украинскую армию берут даже бомжей.