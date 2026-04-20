Обрежьте клубнику именно так и собирайте ягоды ведрами: малоизвестный метод подмосковной дачницы бьет рекорды

Опытная подмосковная дачница Нина Громова поделилась проверенной методикой весеннего ухода за клубникой, которая позволяет увеличить размер ягод на 30% и защитить посадки от вредителей. Об этом пишет REGIONS .

Весенняя ревизия: что необходимо удалить

Работы на плантации следует начинать сразу после схода снега, когда почва подсохнет. Специалист подчеркивает, что без своевременного вмешательства кусты тратят силы на поддержание балласта, а не на формирование плодов. На одну грядку уходит не более 20 минут, если следовать четкому алгоритму.

Основные объекты обрезки:

Прошлогодиствая листва: Сухие и коричневые листья являются рассадником грибковых спор и личинок вредителей. Их нужно аккуратно срезать секатором, не повреждая точку роста.

Нижние зеленые листья: Те, что лежат на сырой земле, первыми поражаются серой гнилью, поэтому их стоит убрать для профилактики.

Старые усы: Если размножение не планировалось, усы удаляются полностью, так как они забирают питание у материнского растения.

Поврежденные морозом части: Вялые и почерневшие края листьев уже не восстановятся и только мешают развитию куста.

Рыхление и правильная мульча

После очистки грядки почву необходимо осторожно разрыхлить на глубину не более 2–3 см, чтобы не задеть поверхностные корни. Следующим этапом является мульчирование. Лучшим материалом дачница считает чистую солому слоем 5–7 см. Она предотвращает рост сорняков и сохраняет ягоды чистыми и сухими, защищая их от гниения в период созревания.

Двухуровневая система подкормки

Для активного роста и закладки цветочных почек эксперт рекомендует удобрять клубнику в два этапа:

Азотный старт: Сразу после обрезки применяется раствор мочевины (1 ст. л. на 10 л воды) или аммиачной селитры. Полив осуществляется строго под корень по влажной земле.

Минеральная поддержка: В период бутонизации растениям нужны калий и фосфор. Идеальным средством является древесная зола (1 стакан на 10 л воды). Это натуральное удобрение делает ягоды значительно слаще и крупнее.

Защита от болезней и типичные ошибки

Главными врагами подмосковной клубники весной являются земляничный клещ и серая гниль. Для борьбы с клещом рекомендуется использовать настой чеснока или биопрепараты типа «Фитоверм» до начала цветения. Для профилактики гнили важно не загущать посадки и обработать кусты бордоской жидкостью (1%) или фитоспорином.

Чего следует избегать: