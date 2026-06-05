Любимый, но опасный: какие проблемы со здоровьем вызывает кетчуп

5 июня отмечается день кетчупа. Он давно стал одним из самых популярных соусов в мире. Однако за ярким вкусом может скрываться серьезная опасность для организма. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, многие воспринимают кетчуп как обычный томатный соус, хотя состав большинства промышленных продуктов отличается от домашних аналогов.

«Люди часто думают, что кетчуп состоит только из помидоров. На самом деле во многих соусах содержится огромное количество сахара, соли, загустителей, ароматизаторов и консервантов. При регулярном употреблении пользы здоровью он точно не принесет», — объяснила Редина.

Повышает риск гипертонии

Одной из главных проблем специалист назвала высокое содержание соли.

«Избыток соли задерживает жидкость в организме и повышает артериальное давление. Для людей с гипертонией или склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям лучше ограничить потребление кетчупа», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, многие даже не замечают, сколько соли съедают вместе с соусами и готовыми продуктами.

Способствует набору лишнего веса

Редина рассказала, что в некоторых видах кетчупа содержится большое количество сахара.

«Сладкий вкус в соусах маскируется специями и кислотой. Регулярное поступление скрытого сахара увеличивает калорийность рациона и приводит к развитию ожирения», — отметила диетолог.

Она добавила, что особенно опасно сочетать кетчуп с фастфудом и жирной пищей — а зачастую все именно так и делают.

Может ухудшать состояние желудка

По словам специалиста, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит употреблять кетчуп с осторожностью.

«Томатная основа, уксус и острые специи раздражают слизистую оболочку желудка. У некоторых людей это может провоцировать изжогу, обострение гастрита или неприятные ощущения в области живота», — предупредила Редина.

Особенно внимательно к своему рациону должны относиться люди с гастритом, язвенной болезнью и рефлюксом.

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Влияет на обмен веществ

Диетолог отметила, что регулярное употребление продуктов с высоким содержанием сахара и соли может негативно отражаться на метаболическом здоровье. При этом кетчуп — не единственная причина заболевания, но он усиливает негативное влияние других факторов питания.

«Употребление большого количества соусов ежедневно, не обязательно кетчупа, повышает риск развития инсулинорезистентности, метаболического синдрома и сахарного диабета второго типа», — рассказала эксперт.

Может вызывать отеки

Из-за высокой концентрации соли кетчуп может задерживать жидкость.

«Некоторые люди замечают отечность лица, рук и ног после употребления кетчупа», — пояснила специалист.

Нужно ли полностью отказываться от кетчупа

По мнению Рединой, полностью исключать продукт из рациона здоровому человеку не обязательно. Нужно соблюдать меру и читать состав: чем меньше сахара, соли и искусственных добавок, тем лучше. При этом эксперт посоветовала готовить томатный соус самостоятельно.

Она подчеркнула, что опасность представляет не одна ложка кетчупа время от времени, а регулярное и бесконтрольное употребление соуса в больших количествах.

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