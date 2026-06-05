Смартфон, интернет‑канал и статья УК: история неудавшегося онлайн‑успеха из Кузбасса

Житель Кемеровской области, предположительно, решил прославиться, но выбрал для этого самый нестандартный путь. 22-летний молодой человек из поселка Щебзавод, который находится под Беловом, создал интернет-канал и начал выкладывать там порнографические материалы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Историей задержанного поделилась пресс-служба Следственного комитета Кузбасса. Ведомство предоставило информацию для средств массовой информации и для граждан. Согласно этим данным, парень администрировал публичный канал. Причем, как уточняется, все запрещенные материалы он выкладывал конкретно со своего мобильного телефона.

«В этом канале он размещал для подписчиков фото и видеоматериалы, среди которых файлы порнографического характера, а также снимок женщины, нарушив тем самым право потерпевшей на неприкосновенность частной жизни», — пояснили в ведомстве.

По информации издания, противоправную деятельность молодого человека пресекли оперативные сотрудники полиции. Им удалось обнаружить канал и зафиксировать факты распространения порнографии. В настоящий момент уголовное дело уже передано в суд.

Какое именно наказание понесет житель поселка за попытку стать звездой таким нестандартным способом, станет известно после вынесения приговора. Суд вправе назначить выплату штрафа или срок.

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