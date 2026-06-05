Тревожный сигнал для омичей: зараженных клещей стало заметно больше

В Омской области специалисты зафиксировали рост числа клещей, зараженных возбудителями опасных инфекций. Такие данные были получены по итогам последних лабораторных исследований, пишет Омск-Информ.

Доля зараженных клещей продолжает расти

По информации регионального управления Роспотребнадзора, к 4 июня после укусов клещей за медицинской помощью обратились 2581 человек, включая 873 ребенка. Несмотря на активность паразитов, показатели остаются на уровне средних значений для этого времени года.

Вместе с тем результаты исследований показали увеличение числа инфицированных клещей. За неделю доля переносчиков боррелиоза выросла с 7,2% до 9,2%, клещевого энцефалита — с 1,6% до 1,9%, а эрлихиоза — с 0,6% до 1,1%.

Случаев заболеваний пока не выявлено

На данный момент в регионе не зарегистрировано ни одного случая заражения опасными инфекциями после укусов клещей. Однако специалисты продолжают внимательно следить за эпидемиологической ситуацией.

Эксперты напоминают, что своевременное обращение за медицинской помощью после укуса значительно снижает риск тяжелых последствий.

В регионе продолжают профилактику

Для снижения риска распространения клещей в Омской области продолжается обработка общественных территорий. На сегодняшний день специальные службы провели противоклещевые мероприятия более чем на 2700 гектарах.

Кроме того, с начала года прививки от клещевого энцефалита сделали свыше 50 тысяч жителей региона.