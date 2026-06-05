«Ударит током и оштрафуют»: автор фото предупредил в Сети об опасности детских заплывов

Температура воздуха в Кузбассе достигла отметки +32 градусов. Такую погоду очевидцы называют дикой жарой. И именно она, судя по всему, спровоцировала новую волну опасных детских развлечений, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, речь о заплывах в городских фонтанах. Как выяснилось, первыми такой «пляж» организовали дети в Новокузнецке. Затем аналогичный случай зафиксировали в Кемерове. Теперь же география расширилась до Ленинска-Кузнецкого.

Информация об очередном инциденте появилась в местном интернет-сообществе. Там же опубликованы фотографии. На кадрах — трое несовершеннолетних. Они находятся прямо у здания, где расположен дворец спортивной гимнастики. Дети сняли верхнюю одежду, оставшись с обнаженным торсом. После этого маленькие смельчаки запрыгнули в чашу фонтана. По словам очевидцев, главное украшение любого города они превратили в курорт: ребятишки брызгались и даже ныряли.

Автор опубликованных фотографий обратила внимание на серьезную угрозу. Она предупредила: при подобных играх существует риск удара электрическим током. И это не единственная проблема. В России, как уточняется, могут назначить штраф за купание в не разрешенном для этого месте.

Ранее адвокат Мухина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что за купание детей в фонтане и ночные загулы предусмотрен штраф.