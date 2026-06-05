Календарь решил побаловать россиян: сколько дней отдыха готовит 2027 год

В 2027 году у жителей России предварительно будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней. Такой прогноз представил кандидат экономических наук Игорь Балынин, пишет Газета.ру.

Сколько будут отдыхать россияне

По оценке эксперта, основную часть нерабочих праздничных дней традиционно составят новогодние каникулы. Ожидается, что отдых начнется 31 декабря 2026 года и продлится до 10 января 2027 года включительно.

Кроме того, в календаре сохранятся государственные праздники, связанные с Днем защитника Отечества, Международным женским днем, Праздником Весны и Труда, Днем Победы, Днем России и Днем народного единства.

Возможны переносы выходных

Экономист отметил, что некоторые выходные дни могут быть перенесены из-за совпадения праздничных дат с субботой и воскресеньем.

Предварительно рассматривается вариант переноса выходных с начала января на ноябрь и конец декабря, что позволит сформировать более удобный график отдыха в течение года.

Россиян ждут короткие рабочие недели

Согласно прогнозу, в 2027 году может появиться сразу несколько сокращенных рабочих периодов. После длинной рабочей недели в феврале россияне смогут воспользоваться трехдневными выходными в честь Дня защитника Отечества.

Также ожидаются несколько трехдневных и четырехдневных рабочих недель, связанных с праздничными днями весной, летом и осенью.

Зарплаты останутся без изменений

По словам специалиста, количество рабочих и выходных дней в конкретном месяце не влияет на размер заработной платы сотрудников, которые полностью отрабатывают установленную норму времени.

Оплата труда в таких случаях сохраняется в полном объеме независимо от числа праздничных или выходных дней в календаре.