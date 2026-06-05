«Каролина» сравняла счет в серии с «Вегасом» в финале Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся второй матч финальной серии Кубка Стэнли между «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». «Ураганы» в овертайме вырвали победу (4:3) и сравняли счет в серии.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся второй матч финальной серии Кубка Стэнли между «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». «Ураганы» в овертайме вырвали победу (4:3) и сравняли счет в серии.

Первый матч завершился победой «Вегаса» (5:4), который уступал в счете 0:2. Вторая встреча получилась не менее драматичной, но теперь отыгрываться пришлось «Каролине». «Вегас» вел после двух периодов со счетом 2:0. Обе шайбы забросил Бретт Хауден, с 13 голами упрочивший лидерство в споре снайперов плей-офф. Голы получились похожими: нападающий оттирал от шайбы защитников и переигрывал Фредерика Андерсена. В аналогичной манере Хауден едва не организовал третий гол: выгрыз шайбу, отбросил ее Митчу Марнеру, но партнер попал в перекладину.

В середине третьего периода «Каролина» сравняла счет после шайб Логана Станковена и Марка Янковски. Вскоре в центре внимания оказался российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев. С третьей или четвертой попытки он протолкнул шайбу в ворота Андерсена. Судьи на площадке гол отменили, но Джон Торторелла запросил челендж. Арбитры решения не изменили, а «Вегас» остался в меньшинстве. Джордан Стаал подставил клюшку под бросок Шейна Гостисбеера — так «Каролина» за пять минут перевернула игру с 0:2 на 3:2. В голе поучаствовал и Андрей Свечкников.

За минуте до конца «Вегас» снял вратаря, и в сутолоке у ворот защитник «Каролины» Джейкоб Слэвин переправил шайбу в свои — гол записали на счет Марка Стоуна. В овертайме «Харрикейнз» во второй раз в матче реализовали большинство после точного броска Сета Джарвиса.

Следующие два матча пройдут на домашней площадке «Вегаса».

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