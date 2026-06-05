Прогулка с опасным финалом: ребенок укушен ядовитой змеей под Новокузнецком
Минздрав Кузбасса: ядовитая гадюка укусила ребенка в поселке около Новокузнецка
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В Кемеровской области зафиксировано чрезвычайное происшествие с участием маленького ребенка и ядовитой змеи. Информация об этом появилась в пятницу, 5 июня. Ее распространило областное министерство здравоохранения, сообщил VSE42.RU.
По информации ведомства, пострадавший — мальчик, который находился на улице в поселке, расположенном вблизи Новокузнецка.
«Ребенок играл по дворе дома, когда на него напала гадюка», – сказали в Минздраве.
По данным ведомства, на вызов оперативно прибыла бригада скорой помощи. Медики оказали пострадавшему все необходимые процедуры прямо на месте. Затем ребенка госпитализировали. Его доставили в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени Ю.Е. Малаховского, которая расположена в Кемерове. Там пострадавший школьник в настоящее время получает лечение.
В Министерстве здравоохранения Кемеровской области также обратились к жителям региона. Ведомство призывает кузбассовцев провести беседы с детьми. Взрослым необходимо напомнить, что змей нельзя ловить, а также дразнить. В случае укуса, подчеркивают в Минздраве, нужно незамедлительно звать на помощь медиков. Промедление в такой ситуации может стоить здоровья.
Ранее сообщалось, что страховщики сообщили о росте случаев укусов змей в регионах.