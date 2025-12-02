Обряд на солнцестояние в Подмосковье: священник объяснил греховность участия в языческих праздниках

В деревне Макеиха подмосковного округа Руза инициативный житель предложил отметить день зимнего солнцестояния в славянском стиле, однако некоторые посчитали, что это противоречит христианским традициям. Разъяснительную позицию по этому поводу для REGIONS четко обозначил священник Христорождественского храма деревни Мытники отец Евстафий.

Мероприятие в славянском стиле инициатор обозначил 20 и 21 декабря. Он предложил провести праздник с изготовлением куклы Сварога и Колеса Коляды, плясками и прочими обрядами.

Однако священник прямо заявил, что участие в подобных языческих обрядах является недопустимым для православных христиан и противоречит основам их веры.

«Участие в таких обрядах — это противоречит православной вере. К сожалению, в них принимают участие и крещеные люди. Необходимо просвещать людей, чтобы они были бы более образованы в духовном плане», — подчеркивает батюшка.

Его слова адресованы тем, кто, увлекаясь исторической реконструкцией или эзотерикой, может не видеть в подобных действиях глубокого конфликта с христианским вероучением, которое категорически отвергает язычество и любые формы идолопоклонства.

Исторически день зимнего солнцестояния у славян действительно был важным аграрным праздником, сопровождался обильным застольем с мясными блюдами, выпечкой в виде солнца и обрядами, направленными на обеспечение будущего урожая. Однако, как напоминает отец Евстафий, эти народные (а точнее — языческие) традиции не имеют ничего общего с православием. Для верующих в конце декабря актуален вовсе не праздник возрождения солнца, а строгий Рождественский пост, период духовного очищения и подготовки к Рождеству Христову.

