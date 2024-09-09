Общая готовность лесопарка «Северный» в Г.о. Пушкинский составила 70%

Работы проводят на территории, общая площадь которой — 54 га. На объекте работает 120 специалистов и 12 единиц техники. Общая готовность оценена в 70%. В настоящее время полностью завершены все земельные работы.

Специалисты определили план работы на ближайшее время. Они установят предметы, которые сделают отдых посетителей более комфортным: скамейки, урны, малые архитектурные формы и общественные туалеты. Кроме того, завершат подключение фонарного освещения.

«Обращаю внимание, что при благоустройстве используются исключительно природные материалы», — отметил Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В рамках проекта специалисты также установят детские и спортивные площадки, благоустроят велодорожки и пешеходные зоны. Замена асфальтного покрытия дороги, которая связывает город с лесопарком, начнется в ближайшие две недели. За границами лесной зоны обустроят парковочную зону.

Согласно графику работ, реконструкция лесопарка завершится в октябре нынешнего года.