Общая молитва на Курбан-Байрам в Городском округе Пушкинский пройдет у ДС «Пушкино»

Площадку для молитвы на праздник Курбан-байрам для мусульман Городского округа Пушкинский подготовят на парковке у здания одноименного с городом дворца спорта, по адресу: улица Набережная, дом 8.

Напомним Курбан-байрам пройдет в эту среду 28 июня. В этот день массовые праздничные молитвы на начнутся в Московской области в 7 часов утра.

Курбан-байрам по-арабски называется ’Ид аль-адха. Это праздник жертвоприношения. Он один из самых важных событий в году для мусульман.

По традиции, праздник жертвоприношения начинается с раннего утра. Верующие идут на место массовой молитвы с рассветом. И только после этого уже начинаются торжества.

Подготовка к Курбан-байрам в Подмосковье проходит заранее. Нужно оборудовать площадки, как для совместной молитвы, так для жертвоприношения и самого торжества. Для этого в связке работают правительство Московской области, администрации городских округов и представители духовного управления мусульман на местах.