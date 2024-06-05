Общая строительная готовность Луховицкой городской школы №2 составляет 51%

Капитальный ремонт городской школы стартовал с начала года. В настоящее время представители подрядной организации «Воздвижение» занимаются монтажом вентилируемого фасада и обновлением инженерных систем. Рабочие выполняют отделку в классных кабинетах, коридорах, в блоке питания, спортивном и актовых залах. Специалисты прокладывают слаботочные кабели. Устройство гидроизоляции на кровле находится на финальной стадии. На площадке работают 70 человек и три единицы техники.

После выполнения данного этапа работ специалисты перейдут к следующему — установят двери, сантехнику, мебель, оборудование, обновят входную группу. Завершающим станет благоустройство территории возле школы и проектирование спортивного городка.

«Строители работают без серьезных замечаний. Видим, что школа постепенно обретает новый вид. Задача — открыть ее к 1 сентября. Уверен, что подрядчики с этим справятся», — подчеркнул Сергей Тимохин.

Капремонт школы основательно не проводили еще ни разу с 1985 года. Его реализуют по президентскому национальному проекту «Образование», по государственной программе Московской области «Образование Подмосковья» и в рамках исполнения наказов избирателей, которые вошли в народную программу партии «Единая Россия».

Ход работ регулярно контролируют представители окружной администрации, педагогический и родительские коллективы. На время ремонтных работ учащиеся переведены в другие учебные заведения округа.