Общая строительная готовность ремонта школы в р. п. Правдинский составляет 55%

Здание школы были намерены сдать в эксплуатацию к 1 сентября. Учитывая текущий уровень выполненных работ, изменений сроков завершения ремонтных работ ожидать не стоит.

«За летние три месяца объект будет полностью завершен», — отметил Максим Красноцветов.

В настоящее время на объекте специалисты выполняют работы по монтажу внутренних систем электроснабжения. Возведение перегородок уже практически завершено. На финальной стадии также находится штукатурка стен. На объекте выполняют работы 56 человек.

Ремонтные работы проводят практически во всех помещениях Правдинской школы № 2: классные кабинеты, актовый и спортивный зал, пищевой блок. В ходе прошлых инспекций Максим Красноцветов отмечал, что пришкольная территория также будет благоустроена. Каждый этап работ контролируют общественные штабы, которые были сформированы в регионе по инициативе «Единой России» и Минпросвещения.

В настоящее время, кроме школы в рабочем поселке Правдинский, ремонт проводят еще в двух учебных заведениях Городского округа Пушкинский — в микрорайоне Заветы Ильича и в селе Братовщина. Новую школу в связи с обращениями горожан строят в микрорайоне Заветы Ильича.