Общественники пояснили необходимость шлагбаумов в московских дворах

Власти Москвы с октября упрощают процедуру установки шлагбаумов во дворах жилых домов. Как сообщает «Московский паркинг», уже поступило более 500 заявок от жителей, желающих ограничить въезд на придомовые территории. Эта тенденция стала ответом на растущую нагрузку на дворовые пространства из-за дефицита парковочных мест. По словам общественного деятеля Зои Шаргатовой, массовый спрос на шлагбаумы возник после введения платных парковок в городе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она пояснила, что высокие тарифы уличных стоянок вынудили многих автовладельцев искать альтернативу, что привело к заполнению дворов посторонним транспортом. Жители, столкнувшись с нехваткой мест для собственных машин и шумом, начали самостоятельно защищать территории с помощью физических ограничителей.

По мнению общественника, ситуацию усугубляет градостроительная политика: новые жилые комплексы часто сдаются без достаточного количества парковочных мест, что создает дополнительную нагрузку на существующую инфраструктуру. Повышение стоимости парковок не решило проблему — они остаются заполненными, а дворы превращаются в зоны конфликта интересов.

Она резюмировала, что в результате москвичи вынуждены брать инициативу в свои руки, устанавливая шлагбаумы как единственный способ вернуть себе комфорт и контроль над придомовой территорией. Этот тренд отражает системный кризис парковочной политики и необходимость более сбалансированных решений со стороны городских властей.

Ранее сообщалось, что в Самаре жители многоквартирного дома перегородили въезд во двор бетонными блоками.