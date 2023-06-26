Обслуживать газовое оборудование в Подмосковье будут по новой схеме
Фото: [Дмитрий Белицкий/Подмосковье Сегодня]
В связи с изменениями, внесенными в федеральное законодательство, Подмосковье переходит на новую модель обслуживания газового оборудования. Уже с 1 января 2024 года работу будет проводить единая областная специализированная организация — «Мособлгаз».
Тема обсуждалась на традиционном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов. О работе в этом направлении рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
«Будет применен единый стандарт работы, единое окно для жителей по вопросам газовой безопасности. Для перехода на новую модель обслуживания разработана и утверждена дорожная карта», — отметил министр.
Глава Минэнерго уточнил, что дорожная карта предусматривает, в том числе, информационную кампанию для жителей, создание информационной системы на базе «Мособлгаза» и формирование круга компаний-субподрядчиков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что до конца года почти в 300 тысячах квартир региона появятся датчики утечки газа.