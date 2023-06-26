Обслуживать газовое оборудование в Подмосковье будут по новой схеме

В связи с изменениями, внесенными в федеральное законодательство, Подмосковье переходит на новую модель обслуживания газового оборудования. Уже с 1 января 2024 года работу будет проводить единая областная специализированная организация — «Мособлгаз».

Тема обсуждалась на традиционном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов. О работе в этом направлении рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«Будет применен единый стандарт работы, единое окно для жителей по вопросам газовой безопасности. Для перехода на новую модель обслуживания разработана и утверждена дорожная карта», — отметил министр.

Глава Минэнерго уточнил, что дорожная карта предусматривает, в том числе, информационную кампанию для жителей, создание информационной системы на базе «Мособлгаза» и формирование круга компаний-субподрядчиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что до конца года почти в 300 тысячах квартир региона появятся датчики утечки газа.