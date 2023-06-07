Андрей Воробьев: датчики утечки газа до конца года появятся почти в 300 тысячах квартир

«До конца года мы оборудуем датчиками 287 тыс. квартир и дальше будем эту услугу предлагать для того, чтобы была или только звуковая сирена, или звуковое оповещение и автоматическое перекрытие газа», – сказал Воробьев в ходе обращения к жителям.