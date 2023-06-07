Андрей Воробьев: датчики утечки газа до конца года появятся почти в 300 тысячах квартир
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Датчиками утечки газа в этом году оборудуют еще 287 тыс. подмосковных квартир. Жителям с низкими доходами в этом вопросе будет оказана особая помощь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«До конца года мы оборудуем датчиками 287 тыс. квартир и дальше будем эту услугу предлагать для того, чтобы была или только звуковая сирена, или звуковое оповещение и автоматическое перекрытие газа», – сказал Воробьев в ходе обращения к жителям.
Он отметил, что жителям с низкими доходами в этом вопросе будет оказана особая помощь, такая программа в регионе существует.