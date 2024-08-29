Обучение сотрудников с целью улучшения оказания медицинской помощи стартовало в Люберецком МОЦОМД

Сегодня на базе Стационарного отделения № 1-Родильный дом Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) прошел первый день семинара, организованного Национальным институтом качества Роздравнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что двухдневное обучение проводится для линейных руководителей подразделений Люберецкого родильного дома МОЦОМДа с целью улучшения оказания медицинской помощи пациентам.

На обучающем семинаре первого дня рассматривались вопросы эффективного взаимодействия между сотрудниками медицинского учреждения и их пациентами, рабочие рекомендации, вопросы лекарственной безопасности, маршрутизации пациентов, а также грамотное обучение медперсонала — все это в значительной степени способствует повышению качества оказания медицинской помощи на всех уровнях.

Отмечается, что первая часть обучения состояла из теоретической части, после чего эксперт перешел к практическому заданию, где сотрудникам были предложены вопросы, связанные с рабочим функционалом. По итогам первого большинство из присутствующих отметили практическую значимость проведения подобных обучающих семинаров в виду их высокой эффективности.