«Обугленный потолок вместо уюта». Девушка устроила пожар в ванной во время ремонта

В Москве произошел курьезный, но опасный инцидент, причиной которого стал косметический ремонт. Как сообщает телеграм-канал Baza, девушка Алина, пытаясь освежить интерьер, решила перекрасить старый кран в ванной комнате.

Выбрав черный цвет, девушка провела работу, однако часть краски случайно попала на стену.

Чтобы устранить пятно, Алина использовала обезжириватель, а для создания уютной атмосферы зажгла свечу. Эта комбинация оказалась роковой: легковоспламеняющиеся пары средства мгновенно вспыхнули от открытого огня. Пламя быстро распространилось, охватив всю комнату.

В панике девушка попыталась потушить возгорание водой из только что покрашенного крана. Позже в соцсетях она продемонстрировала последствия происшествия — поврежденный натяжной потолок и ожоги на руке.

