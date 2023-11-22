Обвиненная в алкоголизме Отиева празднует 65-летие незамужней

В 90-е годы она была одной из самых ярких и узнаваемых фигур на российской эстрадной сцене. Песни и выступления Ирины Отиевой пользовались большой популярностью среди поклонников и не только.

К слову, звезда российской эстрады 90-х отмечает свое 65-летие 22 ноября. И сейчас обсуждают не музыкальное творчество когда-то популярной артистки, а ее личную жизнь и сложившуюся судьбу.

Напомним, что в 2020 году на экраны вышел выпуск передачи Андрея Малахова. Он-то и был посвящен вокалистке. В ходе него обсуждалось возможное пристрастие Ирины Отиевой к спиртным напиткам. Однако, сама артистка опровергла эти утверждения, обвинив телевизионщиков в лжи и заверив, что у нее все в порядке.

Как пишет портал «Дни.ру», к своим 65 годам она так и не вышла замуж, поэтому живет в одиночестве.