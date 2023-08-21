Обвиненную в убийстве новорожденных британскую медсестру подозревают еще в 30 покушениях на младенцев

Английская полиция подозревает бывшую медсестру Люси Летби в покушении еще на 30 новорожденных детей, сообщает The Times.

Ранее присяжные коронного суда Манчестера признали Летби виновной в убийстве шести младенцев и покушении еще на семь грудничков.

Полиция продолжает проверять информацию о родившихся младенцах в неонатальных учреждениях Честера и Ливерпуля, где Летби работала с 2012 по 2016 гг.

Летби не признает свою вину, утверждая, что младенцы умерли из-за ненадлежащих норм гигиены и плохой работы персонала.

Сегодня суд должен огласить меру наказания 33-летней бывшей медсестре. Ей грозит пожизненное заключение. Издание The Daily Telegraph назвало Летби самым страшным серийным убийцей детей в современной истории Великобритании.