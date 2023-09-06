Обвиненный в крупном хищении Митволь сам стал жертвой мошенников

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Красноярскому краю задержали в Ярославле 67-летнюю женщину, которая подозревается в краже 136 млн рублей с банковских счетов в ОАЭ.

Средства она сняла по поддельной доверенности.

Одним из потерпевших оказался Олег Митволь, у которого мошенники похитили 30 млн рублей, когда он сам находился в красноярском СИЗО по обвинению в хищении около 1 млрд рублей при проектировании красноярского метро.

В настоящее время Митволь ожидает суда в Красноярске, ему сменили меру пресечения на домашний арест. За мошенничество в особо крупных размерах бывший заместитель руководителя Росприроднадзора может получить срок до десяти лет.