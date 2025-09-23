Обвинил жену в предательстве: боец СВО Ступников предложил супруге бежать за границу, а затем перешел к ВСУ

Российский военнослужащий Лев Ступников, обвиняемый в государственной измене, наведении ракетных ударов на своих товарищей и переходе на сторону украинской армии, в период службы в зоне специальной военной операции (СВО) регулярно делился с женой жалобами на свое психологическое состояние, а затем предложил ей покинуть страну. Об этом необычном поведении своего бывшего мужа сообщила Елизавета, ее слова цитирует RT.

По ее словам, Ступников выражал недовольство тем, что его жена живет в благополучии и «шикует», в то время как он находится в зоне боевых действий. Между ними часто возникали разногласия, и Елизавета якобы даже рассматривала возможность расторжения брака.

Впоследствии боец перестал выходить на связь на продолжительное время, а когда снова связался с женой, предложил ей эмигрировать.

«Он не обозначал это Украиной. Просто говорил, что к нему (…) Я отказалась», — сообщила бывшая супруга военного.

Россиянка добавила, что в ответ на ее отказ муж упрекнул ее в измене.

В потенциальном предательстве Ступникова обвинили бойцы «группы Аида» спецназа «Ахмат». Они утверждают, что военнослужащий мог вступить в контакт с украинскими координаторами, передавать информацию о местоположении своего подразделения и направлять ракетные обстрелы на своих сослуживцев.

После этого, как утверждают в «Ахмате», Ступников дезертировал и перешел на сторону ВСУ. В качестве доказательства было опубликовано видео, на котором человек, внешне похожий на Ступникова, выслушивает рассказ украинского журналиста о его предательстве и подтверждает его.

Ранее сообщалось, что под Воронежем внук экс-губернатора стал депутатом вместо бойца СВО.