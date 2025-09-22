Выборы в Воронежской области: внук экс-губера победил благодаря отказу бойца СВО от мандата

В Воронежской области внук бывшего губернатора Владислав Новомлинский займет место в региональном парламенте вместо участника СВО Владимир Евсюков. Об этом сообщила областная избирательная комиссия.

По информации избиркома, Евсюков одержал победу на выборах в своем избирательном округе, но впоследствии отказался от депутатского мандата. В результате, место избранного военного перейдет к Владиславу Новомлинскому, чьим дедом является Иван Шабанов, занимавший пост главы региона с 1996 по 2000 год.

«Люди голосовали за ветерана СВО, за перемены, за того, кто защищал Родину. А им шмяк — внука губера подсунули (…) Красиво, молодцы», — высказал свое мнение о происходящем под Воронежем российский общественный деятель Сергей Колясников.

Ситуация вызвала волну критики и разочарования среди общественности, которая рассчитывала на представительство участника СВО в органах власти.

