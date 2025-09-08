Обычная прогулка по Фонтанке едва не обернулась трагедией: шокирующие детали столкновения теплохода с мостом

В воскресенье, 7 августа, на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге было зафиксировано происшествие с участием речного теплохода.

Плавучее средство под названием «Чародейка» при движении по маршруту врезалось в опорную конструкцию моста Белинского.

Компетентные органы занимаются установлением полной картины инцидента и причин, которые привели к аварии. По факту случившегося транспортная прокуратура Северной столицы инициировала проведение процессуальной проверки.

Информация о возможном наличии пострадавших среди пассажиров или экипажа судна официально не подтверждается.

Ранее сообщалось о том, что в центре Санкт-Петербурга произошло столкновение двух теплоходов на реке Фонтанке.