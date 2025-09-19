«Очень чудесная картина»: Москва тратит на медуслуги для безработных 180 млрд рублей

Столичный бюджет ежегодно перечисляет 180 миллиардов рублей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) для обеспечения медицинскими услугами категорий граждан, не занятых в экономике.

Об этом на Московском финансовом форуме в ходе пленарной сессии заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, совокупные отчисления всех регионов России на эти цели достигают порядка одного триллиона рублей. Собянин подчеркнул, что средства направляются на страхование социально незащищенных слоев, таких как пенсионеры, многодетные матери, инвалиды и студенты, что является абсолютно оправданным.

Однако, как отметил градоначальник, в общей массе застрахованных за счет государства фигурируют около 10 миллионов человек по всей стране, которые не имеют никакого официального статуса, не трудоустроены и при этом ни разу не обращались за соцподдержкой или полисом ОМС, что формирует парадоксальную финансовую ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что стройготовность поликлиники в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах превысила 70%.