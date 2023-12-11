«Очень сильное видео»: Костомаров показал, как встал на коньки после ампутации

Фигурист пережил страшные потрясения, но несмотря на отсутствие стоп и пальцев не утратил веру в любимое дело. Он показал, как покоряет лед после ампутации и протезирования.

За судьбой Романа Костомарова следила вся страна. Каждая новость об ухудшении здоровья звезды отзывалась болью в сердцах поклонников, которые искренне переживали за спортсмена. Они оставляли ему теплые пожелания и ждали возвращения. Когда стало известно о частичной ампутации ног и рук у фигуриста, это стало неожиданностью для фанатов, а для семьи Костомарова — ударом. Над знаменитым пациентом поработали лучшие специалисты, в том числе и помогли ему принять «новое» тело.

Первое время Костомаров восстанавливался психологически и морально настраивался на новую жизнь. К удивлению многих, фигурист не стал отказываться от любимого спорта. Он постоянно пробует что-то новое и изучает свои возможности. Как сообщает портал «Дни.ру», недавно Костомаров показал, как он встает на коньки и даже катается.

«А я говорил, что встану на лед», — радостно заявил фигурист.

После этой фразы фигурист немного прокатился, но потерял равновесие. Это не разочаровало россиян, а напротив: они были изумлены силой духа спортсмена. Под постом в личном блоге Костомарова они оставили тысячи восторженных комментариев.

«Фантастика», «Очень сильное видео», «Что-то за пределом возможного», — написали фолловеры.

Не только поклонники поддержали фигуриста. Его супруга Оксана Домнина осталась за кадром, но подбадривала мужа в столь важный момент.