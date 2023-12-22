Очереди на украино-польской границе выросли до почти четырех тысяч грузовиков

Больше всего машин заблокировано у пропускного пункта «Ягодин». Там в пробке стоит 1,7 тысяч автомобилей.

Сотрудник украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил о текущей ситуации с блокадой перевозчиков на польской территории. По его утверждению, некоторое движение через КПП наблюдается, но оно совершенно недостаточно для разгрузки очередей. Количество стоящих у границы машин только выросло.

«Заблокированы четыре направления и, по состоянию на утро, в очередях на территории Польши в сторону Украины 3,9 тысячи грузовых автомобилей», - указал он в эфире всеукраинского телемарафона.

У КПП «Ягодин» фиксируется самое медленное движение. За весь вчерашний день через него прошло только 170 автомашин. При том, что в очереди к нему стоит 1,7 грузовиков, для разгрузки очереди с такими темпами потребуется минимум 10 суток.