Очередная индексация: стало известно, на сколько увеличится социальная пенсия в 2026 году

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8%, что соответствует прогнозируемому уровню инфляции по итогам текущего года. Как пишет KP.RU, увеличение коснется 3,5 млн россиян, которые получают данный вид государственной поддержки.

Социальные пенсии принципиально отличаются от страховых: они назначаются не за трудовой стаж, а предоставляются государством нетрудоспособным гражданам, включая инвалидов всех категорий, людей, потерявших кормильца, и тех, кто не смог набрать необходимые 15 лет стажа.

Средний размер социальной пенсии в 2025 году составляет 15,5 тысячи рублей, однако фактическая сумма выплат значительно варьируется в зависимости от категории получателя. Базовая ставка установлена на уровне 8824 рублей, но применяются различные повышающие коэффициенты. Например, инвалиды I группы получают 17 648 рублей, дети-инвалиды — 21 178 рублей, а дети-сироты — 17 648 рублей. Наибольшие выплаты предусмотрены для получателей пенсий по государственному обеспечению, которые могут достигать 52 944 рублей для инвалидов с военными травмами.

На окончательный размер выплат также влияет региональный коэффициент — в северных районах пенсии увеличиваются за счет сложных климатических условий. Важной гарантией остается правило, согласно которому общая сумма пенсионного обеспечения не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания — при необходимости назначается федеральная или региональная социальная доплата.

Индексация социальных пенсий проводится ежегодно, однако ее процент не имеет жесткой привязки к инфляции. В разные годы прибавка существенно отличалась: от 1,5% в 2017 году до 19,46% в 2022 году. В 2025-м показатель составил +14,75%.

Запланированное на 2026 год увеличение на 6,8% продолжает практику адаптации социальных выплат к экономическим условиям и обеспечивает сохранение покупательной способности для наиболее уязвимых категорий населения.

Ранее назвали категории пенсионеров, которые получат выплату в размере почти 440 тыс. рублей.