Россиянам назвали категории пенсионеров, которые получат выплату в размере почти 440 тыс. рублей

В 2026 году отдельные категории пенсионеров смогут получить единовременную выплату из накопительной части пенсии, достигающую почти 440 тыс. рублей. Как уточнила юрист Елена Рудакова в комментарии для «Вечерней Москвы», право на получение такой суммы будут иметь женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, чьи пенсионные накопления не превышают установленного законом порога.

По ее словам, ключевым условием для получения выплаты является размер накопительной части пенсии, который должен составлять менее 10% от прожиточного минимума пенсионера в расчете на ожидаемый период выплат. Согласно законодательным нормам, в 2026 году прожиточный минимум будет установлен на уровне 16 288 рублей, а расчетный период составит 270 месяцев, что и определяет максимальный размер выплаты.

Юрист отметила, что расчет производится по строгой формуле: 10% от прожиточного минимума умножаются на количество месяцев ожидаемого периода выплат. При превышении установленного лимита накопительная часть пенсии будет выплачиваться ежемесячно, как это происходит в стандартном порядке.

По ее мнению, новая законодательная инициатива направлена на поддержку пенсионеров с минимальными пенсионными накоплениями. Единовременная выплата позволит этой категории граждан более эффективно распорядиться средствами, одновременно разгружая систему ежемесячных пенсионных выплат при незначительных размерах накоплений.

