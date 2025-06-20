Очередная партия гуманитарной помощи отправляется в зону СВО из округа Пушкинский

Дмитрий Кульков, генеральный директор ГК «Пластик он лайн» и депутат окружного Совета, совместно с Ольгой Алексеевой, уполномоченным главы округа, передали очередную партию гуманитарной помощи волонтерской организации «Никто кроме нас», действующей при Троицком храме города Пушкино. Груз предназначен для отправки в зону СВО.

Волонтеры «Никто кроме нас» активно занимаются изготовлением окопных свечей и формированием посылок для военнослужащих и мирных жителей, нуждающихся в помощи.

Фото: [ ГК «Пластик он лайн» ]

ГК «Пластик он лайн» регулярно оказывает значительную гуманитарную поддержку, направляя в зону СВО продукцию собственного производства, включая средства гигиены, антисептики, блиндажи, бочки для воды и сухие души, а также другие необходимые товары. Дмитрий Кульков оперативно реагирует на запросы от военнослужащих, обеспечивая их медикаментами, запчастями для автомобилей и другими ресурсами. Компания также оказывает помощь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, направляя туда гуманитарные грузы.

«Взаимодействие с такими неравнодушными людьми, как волонтеры «Никто кроме нас», вдохновляет и показывает, что вместе мы можем достичь многого, оказывая реальную помощь тем, кто в ней нуждается», — отметил Дмитрий Кульков.

Фото: [ ГК «Пластик он лайн» ]

В знак поддержки и для оптимизации работы волонтеров, Дмитрий Кульков передал им руководство по мерам социальной поддержки, подготовленное партией «Единая Россия». Это позволит волонтерам более эффективно ориентироваться в доступных программах и оказывать квалифицированную поддержку.