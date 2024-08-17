Очередной груз с помощью отправили из подмосковной Коломны в Курск

Профсоюзный актив и волонтеры Голутвинской дистанции пути из подмосковной Коломны собрали дополнительную помощь железнодорожникам Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

В Дорожной профсоюзной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей России на Московской железной дороге рассказали, что в связи с событиями, происходящими в приграничной зоне Курской области, профсоюзный актив и волонтерский штаб Голутвинской дистанции пути выяснили у коллег Орловско-Курского региона, что им необходимо в первую очередь, и объявили сбор дополнительной помощи для передачи пострадавшим эвакуированным железнодорожникам.

В помощь курским железнодорожникам отправлены предметы первой необходимости, одежда, продукты длительного хранения, бутилированная вода и другое.