Очередной груз с помощью передали из Серпухова для бойцов СВО

Руководитель Центра гражданско-патриотической работы «Серпухович» Даниил Ровинец передал уже второй груз помощи нашим бойцам. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Примечательно, что Даниил и его напарник Илья направились в Мариуполь для передачи военнослужащим и добровольцам необходимых вещей. До этого ребята занимались формированием грузов на территории Московской области.

Отмечается, что вся помощь собрана по конкретным заявкам бойцов — маскировочные сети и накидки, печка буржуйка, продукты длительного хранения, комплекты одежды. Помимо этого, по заказу защитников ребята передали сбросы для квадрокоптера — с их помощью можно перевозить по воздуху боеприпасы, продукты питания и медикаменты в места непосредственного контакта с противником.

В сборе помощи приняли участие родители и воспитанники центра гражданско-патриотической работы «Серпухович», Центр поддержки участников СВО и членов их семей, волонтеры «Твори добро», волонтеры ДК «Исток», учащиеся и педагоги школы № 4, дошкольные отделения «Умка» и «Яблонька».