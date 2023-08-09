Очередной обучающий семинар для членов УИК прошел в Подмосковье

Седьмой из одиннадцати семинаров для членов участковых избирательных комиссий прошел в Подмосковье. В нем приняли участие представители Орехово-Зуево, Павловского Посада, Шатуры и Электростали.

Как сообщили в Мособлизбиркоме, в рамках семинара участникам рассказали, как оптимизировать рабочие процессы. Многие участники впервые будут работать на выборах в статусе председателя УИК.

Специально для УИК разработали интерактивный рабочий блокнот. В нем указан пошаговый алгоритм всех действий членов комиссий. Особое внимание уделяется работе с эмоциями, особенно в нестандартных ситуациях.

Обучение в рамках семинаров прошли уже свыше двух с половиной тысяч председателей УИК. В ближайшее время проведут еще четыре подобных мероприятия.

В период проведения голосования подмосковная Общественная палата будет обеспечивать наблюдение на избирательных участках.