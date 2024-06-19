Очередной прием жителей в формате выездной администрации состоялся в деревне Кошелево Талдомского округа

Выездная администрация Талдомского городского округа продолжает посещать сельские населенные пункты, вчера состоялся прием жителей в деревне Кошелево. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

В ходе мероприятия каждый желающий житель деревни мог напрямую обсудить проблемы с главой, его заместителями, депутатами Совета депутатов и руководителями служб и озвучить просьбы и предложения.

Кроме того, в течение двухчасовой работы выездной администрации жители деревни могли посетить «Мобильную поликлинику» Талдомской больницы, пройти осмотр и получить консультацию специалистов.