Очередную партию гуманитарного груза отправят на СВО из Павловского Посада

Гуманитарный конвой из Павловского Посада отправится в зону спецоперации в сентябре. Груз доставят для земляков, служащих в более 50 подразделениях в ЛНР и ДНР, а также в Курской, Белгородской, Харьковской областях.

В поездку отправятся волонтеры штаба по поддержке мобилизованных и военнослужащих, который создал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов. Очередной выезд состоится под руководством председателя окружного Совета депутатов Романа Тикунова.

Все самое необходимое получат служащие призванные бойцы от Павлово-Посадского военкомата. Гуманитарный груз передадут в подразделения в ЛНР и ДНР и три региона России в приграничные территории.

Напомним, запросы от служащих на СВО из Павловского Посада и Электрогорска принимают в штабе на базе в местном отделении партии «Единая Россия» и окружном Совете депутатов. Подробнее можно узнать по тел. 8-9167120545.