В Крыму ликвидировали два беспилотных украинских катера

По его словам, инцидент произошел в Стрелецкой бухте Севастополя напротив парка Победы: туда, судя по всему, прибыли два украинских надводных беспилотника, которые были оперативно ликвидированы. Также корреспондент сообщает, что на пляже, где в этот момент отдыхали люди, включили сирену, оповещающую об опасности.

Посетителей пляжа оповестили о необходимости покинуть территорию и попросили не заходить в воду из-за потенциальной опасности.