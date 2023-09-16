Очевидцы рассказали, как заживо сгорели животные зоомагазина в петербургском ТЦ
Фото: [© РИА Новости / Светлана Шевченко]
В петербургском торговом центре, где полночи буйствовал мощный пожар, в одном из помещений работал зоомагазин. Как передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на рассказы очевидцев, там находились огромный аквариум с рыбками, порядка 20 вольеров с животными, а также десять клеток с попугаями.
Сообщается, что всех животных вызволить не удалось, некоторые сгорели заживо в пламени. Хомяков спасали как могли до последнего.
«Вынесли три клетки и две сумки-переноски, набитые хомяками, которые не дышат. Все в шоке, все в слезах», — рассказали петербуржцы.
У одного из местных жителей по случаю была с собой бутылка воды, из которой удалось напоить задыхавшихся от дыма хомяков. Некоторых удалось вернуть к жизни, остальные «угорели».
Ранее в управлении МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что пожар в двухэтажном торговом центре на Бухарестской улице огонь удалось потушить.